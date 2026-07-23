La un secol de la trecerea în neființă a profesorului universitar doctor docent Gheorghe Bilașcu, una dintre cele mai importante personalități ale medicinei românești, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare îi aduce un omagiu printr-o vitrină de carte amenajată la Compartimentul Sala de lectură-Carte curentă.

Născut la 27 aprilie 1863 în localitatea Petrova, Gheorghe Bilașcu și-a petrecut copilăria în satul natal, unde a urmat Școala Confesională Greco-Catolică. A continuat studiile la Liceul de Stat din Sighetu Marmației, iar mai târziu a plecat la Budapesta pentru studii universitare. Deși familia îl îndrumase către Drept, Bilașcu a ales medicina, obținând doctoratul în anul 1890 și devenind ulterior unul dintre cei mai apreciați cercetători ai vremii.

Alături de personalități precum Sextil Pușcariu, Onisifor Ghibu, Iuliu Hațieganu și Victor Babeș, Gheorghe Bilașcu a contribuit la înființarea Universității Daciei Superioare și a pus bazele învățământului stomatologic universitar din România. De asemenea, a avut un rol esențial în constituirea Asociației Generale a Doctorilor în Medicină Stomatologică din România și în apariția „Revistei de Stomatologie”, în anul 1923. Implicarea sa nu s-a limitat doar la domeniul medical. La 17 noiembrie 1918, Gheorghe Bilașcu a fost ales președinte al Consiliului Național Român din Petrova, structură care a hotărât unirea localității cu România, contribuind astfel și la realizarea idealului național.

În anul 1926, Guvernul României l-a desemnat reprezentant al corpului medical român la Congresul Internațional de la New York. Din nefericire, nu a mai ajuns peste Ocean, stingându-se din viață la Cluj, în 22 iulie 1926, în urma unei septicemii.

Moștenirea sa continuă să fie cinstită și astăzi. La inițiativa Fundației „Bilașcu” au fost amplasate plăci comemorative la Baia Mare, Petrova și Cluj-Napoca, iar străzi din Baia Mare și Cluj-Napoca îi poartă numele.

Prin această expoziție de carte, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” readuce în atenția publicului viața și activitatea celui care a rămas în istorie drept întemeietorul stomatologiei universitare din România și una dintre cele mai importante personalități pe care Maramureșul le-a oferit țării.