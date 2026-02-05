Un incendiu auto a izbucnit la intersecția cu strada ce duce la Nistru, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări. Incidentul a atras atenția trecătorilor, focul fiind vizibil la nivelul compartimentului motor.

La fața locului au intervenit echipajele de pompieri pentru stingerea incendiului și prevenirea extinderii acestuia. Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă autoturismul a suferit pagube materiale semnificative.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de autorități, în urma cercetărilor. Circulația în zonă a fost temporar îngreunată pe durata intervenției.