Concursul Național „Sanitarii Pricepuți” revine și în anul 2026, oferind elevilor și profesorilor oportunitatea de a dobândi cunoștințe esențiale de prim-ajutor și de a se pregăti pentru situații de urgență, într-un cadru educativ și competitiv.

Proiectul este organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România și se adresează unităților de învățământ interesate să promoveze educația pentru sănătate, spiritul civic și responsabilitatea față de viața umană.

Concursul pune accent pe instruirea practică în acordarea primului ajutor, pe formarea elevilor și a profesorilor coordonatori, dar și pe dezvoltarea spiritului de echipă și a curajului de a interveni atunci când este nevoie. Participanții vor avea parte de o competiție educativă, dar și de experiențe memorabile, cu un impact real asupra comunității.

Calendarul concursului prevede desfășurarea fazei județene în perioada 15 mai – 30 iunie, iar faza națională, destinată liceelor, va avea loc între 13 și 17 iulie, la Cheile Grădiștei, județul Brașov.

Înscrierile în concurs vor începe la 1 martie și se vor realiza exclusiv online.