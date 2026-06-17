Via Transilvanica a devenit oficial primul traseu pedestru de interes național în scop recreativ atestat în România, potrivit unui ordin al ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, publicat în Monitorul Oficial nr. 496 din 16 iunie.

Cu o lungime de peste 1.631 de kilometri, traseul leagă Putna de Drobeta-Turnu Severin și străbate zece județe și patru regiuni istorice ale țării – Bucovina, Transilvania, Oltenia și Banat. Proiectul a fost inițiat de Asociația Tășuleasa Social și s-a impus în ultimii ani ca unul dintre cele mai importante proiecte de turism, patrimoniu și dezvoltare comunitară din România. Reprezentanții ministerului subliniază că Via Transilvanica contribuie la promovarea patrimoniului cultural și natural, la susținerea afacerilor locale și la atragerea turiștilor în comunitățile traversate de traseu.

„Via Transilvanica este un proiect care aduce turiștii și iubitorii de natură în comunități, susține afacerile locale, promovează patrimoniul cultural și natural al României și creează oportunități economice în zone care au nevoie de dezvoltare”, a declarat ministrul Irineu Darău.

Atestarea oficială oferă un cadru legal pentru protejarea și întreținerea traseului pe termen lung. Conform noilor prevederi, autoritățile locale aflate de-a lungul traseului au responsabilitatea de a asigura conservarea și buna funcționare a infrastructurii, iar distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea traseului pot atrage sancțiuni.

Considerată deja un simbol al drumeției și al turismului sustenabil din România, Via Transilvanica continuă să promoveze natura, patrimoniul și identitatea locală, oferind călătorilor o experiență unică de descoperire a țării pas cu pas.