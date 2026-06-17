În vederea efectuării unor lucrari PROGRAMATE de reparații și modernizare la sistemul public de alimentare cu apă a puțului care aprovizionează turnul de apă, societatea VITAL S.A. – Agenția Seini, va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

Data efectuării lucrării: 18 iunie 2026

Localitata: Seini

Lista străzilor afectate: Cuza Vodă, Horea, Cloşca, Crişan, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Cireşilor, Victoriei, Locul Târgului, 22 Decembrie, Aurel Vlaicu, Livezilor, Nucului, Agricultorilor, Mărului, Florilor, Roşiori, Eroilor, Cărămidăriei, Sportului

Interval orar: 08:00 – 15:00

Rugăm consumatorii afectați de această întrerupere să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

Totodată, având în vedere scăderea semnificativă a nivelului pânzei freatice, se realizează lucrări de adâncire a puțului de alimentare cu apă. Această investiție este necesară pentru asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă şi pentru a preveni eventualele probleme de aprovizionare pe perioda verii.

Depunem toate eforturile necesare pentru a îmbunătăți capacitatea sistemului şi pentru a ne asigura că locuitorii comunității nu vor rămâne fără apă în sezonul cald.

Societatea VITAL S.A. recomandă consumatorilor să utilizeze apa potabilă cu maximă responsabilitate strict în scop casnic, menajer. Folosirea rațională a resurselor de apă este o responsabilitate comună, atât a furnizorului, cât și a consumatorilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulțumim pentru întelegere!