În dimineața zilei de 17 iunie a.c., în intervalul orar 11.00-13.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, cei din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus și polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică, au organizat și executat o amplă acțiune pe raza localității Vălenii Lăpușului.

În acest context, polițiștii au efectuat verificări referitoare la respectarea condițiilor de deținere şi bunăstare a animalelor, existând indicii că acestea sunt lăsate în mod frecvent nesupravegheate.

Concomitent, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și în scopul identificării comportamentelor care pot pune în pericol participanții la trafic, polițiștii au instituit mai multe filtre rutiere, fiind verificate 38 de autovehicule.

De asemenea, pe parcursul desfășurării activităților, polițiștii au identificat două cabaline, constatându-se că proprietarii acestora nu au respectat în totalitate prevederile legale referitoare la condițiile de deținere şi bunăstare a animalelor. Astfel, au fost emise două ordine de plasare în adăpost.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 13.447 de lei.

Activitățile s-au realizat cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic – Grupa Canină, dar și al jandarmilor maramureșeni.

Polițiștii reamintesc

Pentru bunăstarea animalelor pe care le dețineți este necesar să le asigurați acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:

– un adăpost corespunzător pentru a-i putea feri de eventualele intemperii (frig, ploaie, căldură excesivă);

– hrană şi apă suficiente pentru a avea o creștere sănătoasă;

– posibilitatea de mişcare suficientă;

– îngrijire şi atenţie;

– asistenţă medicală, prin care se înțelege atât cea profilactică (deparazitare, vaccinare antirabică), cât și cea curativă (animalele pot avea unele boli, accidente care necesită consult medical de specialitate).

Pentru nerespectarea acestor aspecte, amenda fiind cuprinsă între 3.000 de lei și 12.000 de lei.

Pentru nesupravegherea și neasigurarea animalelor, lăsându-le libere pe stradă sau în alte spații publice, ce pot prezenta un pericol pentru alte persoane sau bunuri, polițiștii aplică sancțiuni contravenționale, amenda fiind între 100 și 500 de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reiterează importanța respectării legislației privind protecția animalelor, subliniind faptul că astfel de acțiuni vor fi desfășurate și în perioada următoare, în scopul prevenirii tuturor faptelor care contravin normelor legale, precum și în scopul asigurării unui nivel corespunzător de bunăstare a animalelor.