La data de 4 iunie a.c., în intervalul orar 14.00-16.00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău împreună cu polițiști din cadrul Biroului Rutier Sighetu Marmației au organizat și executat o acțiune pe D.N. 19, în localitățile Sarasău, Câmpulung la Tisa, Săpânța și Remeți.

Activitățile au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Astfel, în intervalul orar dedicat acțiunii, polițiștii au efectuat mai multe verificări în trafic, fiind legitimate aproximativ 70 de persoane și controlate peste 40 de autoturisme.

Pentru monitorizarea respectării regimului legal de viteză și prevenirea accidentelor rutiere, pe tronsoanele de drum cuprinse în cadrul acțiunii, polițiștii au utilizat aparatura din dotare.

Pe parcursul derulării activităților, polițiștii au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale în cuantum de aproximativ 5.850. Dintre acestea, 12 abateri au fost constatate după ce conducătorii auto au depășit limita legală de viteză.

Activități de acest tip vor continua în mod constant, în concordanță cu evoluția situației operative și cu necesitatea prevenirii comportamentelor care pot afecta integritatea participanților la trafic.