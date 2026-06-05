Elevii băimăreni de la Școlile Gimnaziale „Avram Iancu” și „Nichita Stănescu” au petrecut, în cursul acestei săptămâni, momente deosebite la Centrul Rivulus Pueris, din subordinea Direcției de Asistență Socială. Cu zâmbete pe chip și mult entuziasm, cei mici au învățat pași noi de dans. Atmosfera a fost veselă, plină de energie și bucurie.



Activitatea s-a desfășurat sub îndrumarea voluntarei noastre, profesor coregraf Maria Seraz, de la Palatul Copiilor Baia Mare. Cu răbdare și dedicare, aceasta le-a oferit copiilor o experiență frumoasă și memorabilă. Fiecare pas a adus încredere. Fiecare moment a adus bucurie. Fiecare întâlnire a creat amintiri.

Activitățile la Centrul Rivulus Pueris vor continua și în vacanța de vară. Pentru că bucuria de a învăța și de a fi împreună nu ia pauză.