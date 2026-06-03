Aeroportul Internațional Maramureș anunță debutul noului sezon de zboruri charter și intrarea în etapa finală a procesului de operaționalizare a noului terminal pentru pasageri.

Începând de astăzi, pasagerii vor putea călători spre destinații de vacanță populare prin următoarele curse charter:

🔹 Luni – Antalya (Turcia), operată de compania aeriană Tailwind;

🔹 Miercuri – Hurghada (Egipt), operată de Nesma Airlines;

🔹 Joi – Antalya, operată de TAROM, și Heraklion (Grecia), operată de Sky Airlines;

🔹 Vineri – Antalya, operată de Corendon Airlines.

În paralel, Aeroportul Internațional Maramureș se află în faza finală de certificare și autorizare a echipamentelor necesare funcționării noului terminal, precum și în etapa de avizare a noilor fluxuri pentru procesarea pasagerilor și bagajelor.

Au fost recepționate lucrările de extindere a platformei de staționare a aeronavelor și a zonei de pick-up/drop-off pentru pasageri, iar aeroportul a achiziționat două echipamente moderne PushBack, fără bară de tractare, destinate manevrării aeronavelor.

Reprezentanții aeroportului precizează că, din cauza achiziționării unor echipamente de control de securitate neconforme, este necesară relocarea a două echipamente din vechiul terminal în noua clădire. După finalizarea acestei operațiuni, va putea fi realizată recepția noului terminal, termenul estimat fiind sfârșitul lunii iunie 2026.

Conducerea Aeroportului Internațional Maramureș mulțumește instituțiilor partenere – Serviciul Român de Informații, Poliția de Frontieră, Biroul Vamal, Poliția Transporturi, Serviciul de Pază Județean Maramureș și antreprenorului general SC Concelex SRL București – pentru sprijinul acordat în procesul de operaționalizare a noului terminal.

Totodată, sunt prezentate scuze pasagerilor pentru eventualele inconveniente care pot apărea în perioada următoare, pe durata finalizării lucrărilor și procedurilor administrative.

În ceea ce privește dezvoltarea rețelei de rute, reprezentanții Aeroportului Maramureș și ai Consiliului Județean continuă discuțiile cu operatorii aerieni pentru introducerea unor noi zboruri către destinații unde există comunități importante de maramureșeni. Decizia finală privind deschiderea unor noi curse aparține însă companiilor aeriene, în funcție de cererea de piață și rentabilitatea zborurilor.