În după-amiaza zilei de 2 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că, pe D.N. 18, în orașul Borșa, s-a produs un eveniment rutier soldat cu victimă.

Polițiștii s-au deplasat la locul evenimentului, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat de 71 de ani, care conducea o motocicletă pe strada Strâmtura, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi părăsit partea carosabilă.

În urma evenimentului a rezultat rănirea bărbatului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările.