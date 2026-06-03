Marți, 2 iunie a.c., în jurul orei 17.10, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină în fața unui local public, din comuna Șieu, pentru aplanarea unei stări conflictuale.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au stabilit că, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, 10 tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, s-ar fi agresat fizic reciproc.

În urma agresiunii, nicio persoană nu a beneficiat de îngrijiri medicale. Totodată, nu au fost emise ordine de protecție provizorii.

Având în vedere cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.