Ca urmare a activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost identificate cu celeritate.

În fapt, la data de 1 iunie, în jurul orei 22.00, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că pe strada Unirii din municipiu are loc un scandal între mai multe persoane.

Verificările preliminare efectuate cu ocazia intervenției la eveniment au relevat că, între mai mulți tineri, aflați într-un local public, a izbucnit un conflict, care ulterior a degenerat în acte de violență. În urma agresiunii, un tânăr de 27 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În continuarea verificărilor efectuate, la data de 2 iunie a.c., polițiștii au identificat celelalte persoane implicate, respectiv un tânăr de 23 de ani, din localitatea Călinești și un tânăr de 20 de ani, din localitatea Vadu Izei.

Cele trei persoane au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, se continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerii măsurilor legale care se impun.