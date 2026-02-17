Începând cu finalul lunii martie, TAROM va opera 6 curse pe săptămână pe ruta Baia Mare – București, de pe Aeroportul Internațional Maramureș.



Programul zborurilor:

Luni – plecare la ora 12:45

Marți – Vineri – plecare la ora 16:35

Duminică – plecare la ora 13:10

Sâmbătă – nu se operează

Cifrele care au convins: Baia Mare – 4 curse/săptămână în 2025, 24.000 pasageri/an, medie de 6.000 pasageri/avion/an, Satu Mare – 2 curse/săptămână, 6.000 pasageri/an, medie de 3.000 pasageri/avion/an

Aceste rezultate au stat la baza deciziei prin care TAROM a relocat cele două curse de la Satu Mare la Baia Mare, crescând frecvența zborurilor către Capitală.

Dincolo de cifre, însă, este vorba despre încredere și despre promisiuni respectate. Am spus că vom dezvolta aeroportul și că vom deschide Maramureșul către lume

Aeroportul nu înseamnă doar o pistă și un terminal, ci este cu adevărat o poartă de intrare în Maramureș. Este locul unde revederile aduc lacrimi de bucurie, unde copiii își îmbrățișează părinții întorși acasă, unde turiștii pășesc pentru prima dată spre bisericile noastre de lemn, spre tradițiile vii, spre ospitalitatea care ne definește.