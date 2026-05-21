Sportivii de la CS Unirea Șișești au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de Skandenberg desfășurat la Budapesta în perioada 9–19 mai, reușind să urce de mai multe ori pe podium și să aducă României un total de cinci medalii. Delegația clubului, formată din 11 sportivi, a concurat la mai multe categorii de vârstă și greutate, atât la brațul drept, cât și la brațul stâng, confirmând nivelul ridicat de pregătire și experiență acumulat în competițiile internaționale.

Printre cele mai notabile rezultate se numără performanța Adinei Chiș, care a obținut locul 3 la brațul drept, categoria -60 kg tineret, dar și clasări constante în topul competiției la mai multe probe. Olimpiu Făt a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, câștigând locul 1 la brațul stâng, categoria -110 kg masters, și locul 2 la brațul drept, aceeași categorie. Flaviu Goia a obținut locul 3 la brațul drept (-70 kg masters), în timp ce Dinu Dobrean a completat palmaresul echipei cu un loc 3 la brațul stâng, categoria -100 kg Grand Masters. Alte rezultate bune au fost înregistrate de Vivien Moni, Roxana Popp, Daria Suba, Augustin Mantoș și Vasile Scurtu, sportivi care au concurat în categorii variate și au obținut clasări în primele locuri.

Reprezentanții clubului au transmis că aceste rezultate sunt rodul unei munci constante, al disciplinei și al pasiunii pentru skandenberg, sport care continuă să aducă vizibilitate și performanță la nivel european pentru comunitatea din Maramureș.

Sursa: CS Unirea Șișești