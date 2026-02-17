Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, în parteneriat

cu: Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, Asociația Societatea Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri, Asociația Eliberare, Asociația Wello și Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, anunță demararea proiectului cu titlul „MED4SCHOOL – Formarea continuă în medicina școlară, fundația unei generații sănătoase”, cod MySMIS 348094.

Proiectul, finanțat prin Programul Sănătate 2021 – 2027, va avea o durată de 36 luni și se va implementa în perioada decembrie 2025 – noiembrie 2028.

Obiectivul general al proiectului MED4SCHOOL este îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de

medicină școlară, inclusiv a serviciilor de sănătate orală, adresate copiilor și tinerilor care urmează o formă de

învățământ, din mediul urban și rural, prin dezvoltarea și implementarea de instrumente de lucru standardizate și

prin formarea personalului medical din cabinetele școlare. Obiectivul reflectă necesitatea reducerii disparităților

teritoriale în furnizarea serviciilor medicale școlare, a uniformizării practicii medicale la nivel național și a alinierii

medicinei școlare la politicile publice și standardele actuale din domeniul sănătății preventive.





REZULTATELE AȘTEPTATE

Elaborarea și implementarea a 15 ghiduri și instrumente de lucru standardizate pentru medicina școlară și sănătatea orală, care vor oferi personalului medical reguli unitare pentru prevenție, monitorizarea stării de sănătate, gestionarea situațiilor frecvente și de urgență, precum și pentru comunicarea cu elevii și părinții, în toate unitățile de învățământ.

Participarea a 1.100 de cadre medicale din rețeaua de medicină școlară la cursuri de formare continuă acreditate,

care vor contribui la actualizarea competențelor profesionale și la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite copiilor și tinerilor în mediul educațional.

VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ a proiectului este de 20.776.581,20 LEI, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea Uniunii Europene este de 19.944.649,14 LEI.