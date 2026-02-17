La data de 13 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus au fost sesizați despre faptul că un tânăr de 16 ani a fost victima unei agresiuni.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în timp ce se afla într-un local public din Vișeu de Sus, tânărul ar fi fost agresat fizic de un alt tânăr, de aceeași vârstă.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.