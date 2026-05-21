Lumea culturală maramureșeană este în doliu după dispariția artistei plastice Maria Timiș, care s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, după o lungă suferință. Anunțul a fost făcut de Primăria Dragomirești Maramureș, care a transmis un mesaj de condoleanțe și recunoștință pentru activitatea artistică desfășurată de-a lungul vieții.

Fiică și colaboratoare a artistului Nicoară Timiș, Maria Timiș a dus mai departe pasiunea pentru artă și tradiție, lăsând în urmă o impresionantă colecție de icoane pe sticlă. O parte dintre lucrările sale pot fi admirate în galeria de artă a Casei de Cultură „Victoria Darvai”, unde creațiile sale păstrează vie frumusețea artei populare maramureșene. Prin talentul și dedicarea sa, Maria Timiș a contribuit la promovarea valorilor culturale autentice și a rămas un nume apreciat în comunitatea artistică locală.

„Dumnezeu să o odihnească și să o așeze cu drepții!”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Sursa: Primăria Dragomirești Maramureș