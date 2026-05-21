Teatrul Municipal Baia Mare anunță că, pe parcursul lunii iunie, spectacolele Secției Păpuși vor fi găzduite în Sala Studio a instituției, situată pe strada Crișan nr. 8, ca urmare a lucrărilor de renovare desfășurate la sala Teatrului de Păpuși. Printre producțiile care vor putea fi urmărite în noul spațiu se numără și îndrăgitul spectacol „Albă ca Zăpada”, o adaptare semnată de Kovacs Ildiko după celebra poveste a Fraților Grimm.

Distribuția îi reunește pe actorii Irina Oțoiu, Ruxandra Lăzărescu și Vlad Crișan, iar spectacolul aduce în fața copiilor și părinților aventura prințesei fugite din calea împărătesei vitrege, care găsește adăpost în casa celor șapte pitici. Povestea urmărește lupta dintre bine și rău, prietenia și curajul, într-o montare plină de culoare și emoție. Regia este semnată de Kovacs Ildiko, scenografia aparține Idei Grumaz, iar păpușile și decorurile au fost realizate de Rozalia și Kalman Sule.

Spectacolul are o durată de 60 de minute, fără pauză, iar prețul unui bilet este de 12 lei. Biletele pot fi achiziționate online, de la casieria teatrului sau rezervate telefonic la numărul 0730 270 926, în programul afișat de instituție.

Sursa: Teatrul Municipal Baia Mare