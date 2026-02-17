La data de 13 februarie, în jurul orei 18.40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 25 de ani.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv pentru consumul de substanțe psihoactive, motiv pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii prezenței sau absenţei în organism a unor substanţe psihoactive.

La data de 16 februarie 2026, prin buletinului de analiză toxicologică, a fost confirmată prezența în organism a unei substanțe psihoactive.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive, cercetările fiind continuate sub coordonarea unității de parchet competente.