La data de 21 mai a.c., în jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au intervenit pe strada Victoriei pentru soluționarea unui accident rutier.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 43 de ani a condus un autoturism, iar la un moment dat, la ieșirea de pe un drum secundar, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

În urma coliziunii, a rezultat rănirea unei pasagere. Aceasta a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În continuare, se efectuează verificări privind stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului rutier.