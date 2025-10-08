Bienala de Arhitectura Transilvania şi Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Nord-Vest îi invită pe cei interesați la expoziția DIVERSECITY X5, găzduită de Colegiul de Arte Baia Mare. Începând cu vineri, 24 octombrie, timp de două săptămâni puteți vizita expoziția cu cele mai bune lucrări ale studenților facultăților de arhitectură din țară.

Expoziția DIVERSECITY X5 aduce în prim-plan proiecte inovatoare realizate în cadrul atelierelor de proiectare ale celor cinci școli de arhitectură din România, explorând tema coexistenței în orașul de mâine. Aceasta evidențiază modul în care patrimoniul, sustenabilitatea și echitatea pot fi integrate în mediul construit, oferind perspective diferite asupra locuirii și dezvoltării urbane.

La vernisajul din 24 octombrie, ora 10.00, vor fi prezenți elevii claselor de arhitectură și design ai Colegiului de Arte Baia Mare (prof. coordonator arh. Cătălin Anghelescu), precum și elevi de la Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița-Năsăud (prof. coordonator arh. Corneliu Făgărășan) și Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare (prof. coordonator arh. Viorel Gorgan).

Expoziția va putea fi vizitată timp de două săptămâni, oferind publicului ocazia de a descoperi soluții de urbanism și arhitectură care susțin densitatea echilibrată, valorifică patrimoniul și promovează un mod responsabil de a dezvolta orașul.