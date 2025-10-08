Un medicament banal care se află în fiecare locuință și care este utilizat des de către români poate lăsa șoferii fără permis și dacă l-au consumat, aceștia se pot alege chiar cu dosar penal. Este vorba despre banalul Nurofen utilizat pentru dureri de cap, menstruale sau răceli.

Cu toate că este intens utilizat, se regăsește pe o lista Ministerului Sănătății

Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost realizată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătații, precum și de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România cu scopul de a informa populația privind medicamentele care pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală.