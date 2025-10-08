Din când în când instituțiile statului, bugetarii care sunt plătiți să ne apere, mai au „scăpări” și își fac treaba pentru care sunt plătiți cu bani grei așa cum trebuie. Din când în când! Nu generalizez, mai sunt și funcționari care chiar își fac treaba, dar aceștia sunt puțini sau am avut eu ghinionul nefiresc să nu dau peste ei.

Revenind, azi am avut surpriza să primesc un email pompos, însoțit de câteva fotografii „a la Rambo” de la Serviciul Marketing Public și Comunicare al Primăriei Municipiului Baia Mare intitulat pompos „RAPORT PRIVIND PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE CĂTRE POLIȚIȘTII LOCALI DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE POLIȚIA LOCALĂ, ÎN PERIOADA 01.09.2025 – 30.09.2025”. Știind că a fost o lună destul de intensă, cu debut de an școlar, cu trei zile de „castane”, am zis să lecturez pe îndelete să văd cu ce au fost ocupați polițiștii locali, în afara paradei oficiale de la festivalul mai sus amintit.

Poveste de adormit copiii! În respectivul raport, o poveste, o înșiruire de locuri și lucruri, fără date concrete. „În perioada 01.09.2025 – 30.09.2025, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Baia Mare au desfășurat activități specifice în scopul menținerii unui climat de ordine și siguranță publică pe raza Municipiului Baia Mare, precum și în domeniile circulației pe drumurile publice, protecției mediului, disciplinei în construcții și afișajului stradal, activității comerciale, respectiv în ce privește gestionarea câinilor fără stăpân și protecția animalelor.”, începe documentul. Precis e copy paste din lunile anterioare. Nici nu m-am obosit să caut exemplarul de luna trecută pentru că sunt aproape convins că așa e. Documentul care se întinde pe 10! (zece) pagini continuă la fel și apoi sunt date exemple de „acțiuni”.

Bun așa! Mai că-mi vine să spun: Sunt mândru de voi dacă nu aș fi văzut cât de plictisiți se plimbă băieții, că la cafele nu mai au cum. Și documentul continuă în aceeași notă, cu înșiruirea faptelor vrednice de laudă ale polițiștilor. Cum au combătut ei cerșetoria, cum au făcut campanii de informare, cum au cules câinii fără stăpân de pe domeniul public….

Păcat că munca lor „este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire” pentru că seara ți-e frică să mai ieși din casă, pentru că ți-e frică să mai treci prin anumite zone din cauza animalelor fără stăpân, păcat că la Castane nu ai putut să mănânci în liniște pentru că ai fost efectiv asaltat de cerșetori mai mult sau mai puțin colorați, iar exemplele ar putea continua.

Oare verifică cineva acest raport sau el este întocmit de cineva doar din inerție pentru a justifica leafa indecent de mare?