La data de 7 octombrie a.c., polițiștii din Vișeu de Sus au fost prezenți din nou pe anumite tronsoane de pe raza de competență, scopul fiind de a depista și scoate din trafic persoanele care încalcă normele rutiere.

În jurul orei 10.20 aceștia au oprit pentru control un autovehicul condus de un bărbat de 85 de ani. Aceasta susținea faptul că nu are supra sa permisul de conducere, pe care l-ar fi lăsat într-un imobil unde locuiește ocazional, pe raza altui județ. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, a reieșit faptul că bărbatul avea permisul de conducere retras din cauze medicale.

Un alt autovehicul a fost oprit de către polițiștii din Vișeu de Sus pentru control. De această dată la volan se afla un bărbat de 44 de ani, iar în urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date a reieșit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În ambele situații au fost întocmite dosare penale și sub coordonarea procurorului se continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.