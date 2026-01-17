La data de 17 ianuarie 2000 s-a stins din viață, la Londra, Ion Rațiu, una dintre cele mai importante figuri ale exilului românesc și ale vieții politice postdecembriste. Conform dorinței sale, trupul neînsuflețit a fost adus în România și înmormântat la Turda, orașul său natal.

Ion Rațiu provenea dintr-o veche și respectată familie românească. A fost fiul avocatului dr. Augustin Rațiu din Turda și nepotul protopopului greco-catolic Nicolae Rațiu, personalitate marcantă a vieții religioase și culturale locale.

Înmormântarea sa a fost marcată de un episod controversat. Deși familia Rațiu a ctitorit Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turda Veche, cunoscută drept Biserica Rățeștilor, preotul ortodox al parohiei nu a permis înhumarea lui Ion Rațiu lângă strămoși, în curtea bisericii. De asemenea, accesul clericilor greco-catolici în lăcaș a fost refuzat, astfel că slujba de prohodire nu a putut fi oficiată în biserică, conform dorinței defunctului.

În aceste condiții, slujba de înmormântare a avut loc în stradă, pe un ger pătrunzător, iar Ion Rațiu a fost înhumat în Cimitirul Central din Turda.

Biserica Rățeștilor, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost ridicată în anul 1839, din inițiativa protopopului greco-catolic Basiliu Rațiu de Noșlac, fiind finanțată integral de acesta, de frații săi și de alți membri ai familiei Rațiu de Noșlac, una dintre cele mai vechi și influente familii nobile românești din Turda.

Moartea și funeraliile lui Ion Rațiu rămân un moment simbolic, reflectând atât destinul unei personalități marcante, cât și tensiunile confesionale persistente în România postcomunistă.