Vremea nu dă semne să se îmbuneze, iar iarna pare că pune stăpânire pe România. Dacă în ultimii ani, în luna februarie vremea începea să dea semne de încălzire, anul acesta episodul de iarnă severă se va prelungi. Urmează patru săptămâni cu temperaturi sub mediile normale, cu episoade de ger puternic și ninsori, potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

19-26 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

26 ianuarie – 2 februarie

Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice. Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

2-9 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.

9-16 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.