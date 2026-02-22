Nouă persoane, manageri şi angajaţi la două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei, sunt cercetate pentru proxenetism în formă continuată pentru că, din aprilie 2025, din aprilie 2025, c ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei. Opt persoane au fost reţinute, ”urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală”, anunţă Poliţia Capitalei. Printre cei reţinuţie se afă văduva lui Gabriel Cotabiţă, care era administrator al unui dintre saloane şi se ocupa de partea de online, iar lider al grupării, este o femeie de 80 de ani, afirmă surse apropiate anchetei. La percheziţii, au fost ridicate mai multe sume de bani: aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari şi 3.000 de lire sterline.

ŞTIREA INIŢIALĂ – ”La data de 21 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 5, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 17, 18, 19 şi 24 Poliţie, precum şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Poliţie Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârşirea infracţiunii de proxenetism în formă continuată”, anunţă duminică Poliţia Capitalei.

Conform anchetatorilor, din aprilie 2025, cele nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, activitatea fiind desfăşurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul Bucureşti.

Surse apropiate anchetei au declarat că cele două saloane se află în zona centrală a Capitalei.

”În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparenţe de legalitate a desfăşurării activităţilor în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituţiei prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obţinerii de foloase materiale”, arată sursa citată.