Moșii de vară, marcați pe 30 mai, preced sărbătoarea Rusaliilor și reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire din calendarul ortodox. Cunoscută și sub numele de Sâmbăta Morților, această zi este rezervată comemorării celor trecuți la cele veșnice. În biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii împart alimente și alte daruri în memoria rudelor și apropiaților. Obiceiul, păstrat de secole în numeroase comunități, reflectă respectul față de memoria înaintașilor și continuitatea unei tradiții profund înrădăcinate în spiritualitatea românească.

Credincioșii ortodocși marchează Moșii de vară, una dintre cele mai importante zile din an dedicate celor trecuți la cele veșnice. Momentul are o semnificație aparte în viața religioasă, fiind dedicat rugăciunii și cinstirii memoriei celor care au părăsit această lume.

În biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii aduc colivă, colaci, fructe și alte daruri care sunt binecuvântate și împărțite în numele celor adormiți. Dincolo de ritualul religios, această tradiție păstrează vie amintirea înaintașilor și exprimă valorile solidarității și ale generozității creștine. În multe comunități, ziua este marcată și prin vizite la cimitire, îngrijirea mormintelor și aprinderea lumânărilor, gesturi care reflectă respectul față de cei dispăruți și continuitatea unei moșteniri spirituale transmise de generații. Alături de Moșii de toamnă, această zi de pomenire ocupă un loc important în calendarul ortodox, evidențiind importanța rugăciunii și a comemorării celor care au făcut parte din viața și istoria fiecărei familii.

În unele zone ale țării, pomenile sunt oferite împreună cu lumânări aprinse și flori. De asemenea, multe familii aleg să împartă apă, vin sau dulciuri pentru sufletele celor decedați.

În tradiția populară există mai multe obiceiuri legate de această zi. Se spune că nu este bine să se lucreze în gospodărie sau la câmp, deoarece ziua este dedicată rugăciunii și pomenirii morților.

Totodată, în anumite regiuni se crede că sufletele celor adormiți se întorc simbolic printre cei vii în această perioadă, motiv pentru care se împart pomeni și se aprind lumânări.

În multe sate din România se păstrează obiceiul împărțirii vaselor din lut sau ceramică decorate cu flori și umplute cu mâncare.

