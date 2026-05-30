În dimineața de 22 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați de către un bărbat de 57 de ani cu privire la faptul că, în noaptea de 21/22 mai a.c., în timp ce se afla pe strada Unirii din municipiu ar fi fost lovit de persoane necunoscute.

De asemenea, cel în cauză susține faptul că din buzunarul pantalonilor i-ar fi fost sustrase bunuri.

Polițiștii au constituit de îndată o echipă operativă, efectuând ample cercetări la fața locului în vederea identificării persoanelor implicate.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii efectuează activități informativ-operative în cadrul unui dosar penal.