A murit Sanda Țăranu, una dintre cele mai respectate figuri ale televiziunii din România. Îndrăgita jurnalistă s-a stins vineri, 29 mai, la vârsta de 87 de ani, după o viață legată profund de micul ecran și de publicul care a urmărit-o decenii la rând.

Vestea dispariției a fost confirmată de familie, care a transmis, cu profundă durere, că România pierde o personalitate ce a devenit simbol al eleganței și profesionalismului. Cei apropiați o descriu ca pe o prezență discretă, caldă și profund respectuoasă față de oameni.

„Cu profundă durere anunțăm plecarea dintre noi a Sandei Țăranu, una dintre cele mai iubite și respectate personalități ale Televiziunii Române. Adevărata noblețe se vede în bunătatea cu care atingi sufletele oamenilor. Sanda Țăranu a întruchipat această noblețe prin fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare apariție a sa. Frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă, a fost definiția rafinamentului și a eleganței”, a transmis familia.

Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu o pot face începând cu 30 mai 2026, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra din București. Programul anunțat include depunerea pentru omagiu în 30 mai, de la ora 15:00, slujba de priveghi pe 31 mai, la ora 12:00, și ceremonia de înmormântare pe 1 iunie, de la ora 11:00.

„Astăzi nu ne luăm rămas-bun de la o stea care apune, pentru că steaua ei nu va apune niciodată. Va continua să lumineze prin amintirea sa, prin modelul de profesionalism pe care l-a oferit și prin eleganța care a inspirat generații”, au mai transmis cei apropiați.

Sanda Țăranu a fost una dintre vocile emblematice ale Televiziunii Române, activând între 1963 și 1998. A prezentat Telejurnalul, programe speciale și numeroase evenimente, devenind un reper într-o perioadă în care televiziunea avea o singură frecvență, dar o influență uriașă.

Generațiile mai tinere o asociază și cu „Teleenciclopedia”, unde vocea sa inconfundabilă a însoțit ani la rând documentarele urmărite de milioane de români. După retragerea din fața camerelor, a continuat colaborarea cu televiziunea publică, implicându-se în proiecte editoriale și emisiuni dedicate seniorilor.

Un detaliu mai puțin cunoscut din biografia sa este refuzul de a urma o carieră în teatru, deși fusese repartizată la Teatrul Național din Craiova. Alegerea de a rămâne în București i-a schimbat complet destinul profesional.

„Mi s-a propus Teatrul Național din Craiova, dar am decis să refuz repartiția. Eram deja căsătorită și luasem această hotărâre împreună cu soțul meu. Comisia a fost surprinsă, nu se mai întâmplase așa ceva”, povestea ea.

Ultimii ani ai vieții au fost umbriți de pierderea soțului său, Nicolae Țăranu, prim-solist al Teatrului de Operetă din București. Despre această absență vorbea cu o emoție profundă, evocând legătura lor specială.

„Am fost tot timpul unul pentru altul și m-am obișnuit atât de mult cu el, încât îl simt și acum aproape. Nu sufăr de singurătate. Îmi aducea mereu câte o carte, un articol sau o poezie. Acum îmi lipsește asta. Abia acum îmi dau seama cât a însemnat pentru mine. Liniște, echilibru, plăcerea de a fi împreună”, mărturisea Sanda Țăranu.

Pentru publicul din România, Sanda Țăranu rămâne un reper de rafinament și o prezență care a definit standardele televiziunii de altădată.