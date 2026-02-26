Un număr de 40 de persoane adulte cu dizabilități din sistemul de protecție socială au fost relocate, în 26 februarie 2026, din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Poienile de Sub Munte în patru Locuințe Maxim Protejate (LMP) nou construite în localitatea Tulghieș, aparținând comunei Mireșu Mare.

Măsura face parte din procesul de restructurare derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, instituție aflată în subordinea Consiliul Județean Maramureș.

Locuințele au fost realizate în cadrul proiectului „Noi servicii sociale în comuna Mireșu Mare”, finanțat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, prin Programul de Interes Național destinat înființării de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate, în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu UAT Comuna Mireșu Mare și a vizat dezvoltarea a cinci servicii sociale:

un centru de zi, amenajat prin reabilitarea unui spațiu din cadrul Școlii Gimnaziale din localitatea Iadăra;

patru locuințe maxim protejate, construite în localitatea Tulghieș.

Fiecare locuință este destinată unui număr de 10 beneficiari și este dotată conform standardelor minime de calitate în domeniul serviciilor sociale, fiind echipată cu mobilier, electrocasnice, veselă și cazarmament. Noile servicii sunt incluse în organigrama instituției, iar DGASPC Maramureș asigură personal de specialitate și personal de îngrijire.

După perioada de acomodare, beneficiarii vor participa la activitățile organizate în centrul de zi din Iadăra, menite să le dezvolte autonomia personală, abilitățile de viață independentă și integrarea socială.

Reprezentanții instituției subliniază că proiectul marchează un pas important în consolidarea unui model de servicii sociale centrat pe demnitate, respect și incluziune, reafirmând angajamentul pentru continuarea procesului de dezinstituționalizare în județul Maramureș.