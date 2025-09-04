ANM a emis mai multe atenționări meteo, astfel:

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 04 septembrie, interval orar 12 – 21. Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Joi (04 septembrie) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 05 septembrie, interval orar 12 – 21. Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic.

Vineri (05 septembrie) valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade.

Valul de căldură se va menține și în zilele următoare, cu precădere în sudul și vestul țării.