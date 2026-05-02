La data de 28 aprilie a.c., în jurul orei 00.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmaţiei, în timp ce desfășurau activități specifice în traficul rutier, au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Xenopol din municipiu.

Conducătorul auto, un bărbat de 42 de ani, a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând posibila prezență a unor substanțe psihoactive. Acesta a fost condus la spital în vederea prelevării mostrelor biologice.

Ulterior, conform buletinului de analiză toxicologică emis de instituția medicală, a fost confirmată prezența în organism a unor substanțe psihoactive.

Polițiștii au întocmit documentele procedurale privind săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului de caz.