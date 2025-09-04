Miercuri, 3 septembrie, în jurul orei 13.20, poliția a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că pe strada Piața 1 Decembrie 1918 din Sighetu Marmației, se află o persoană inconștientă, într-un autoturism.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 39 de ani.

Personalul medical care a intervenit la fața locului a constatat decesul acestuia. La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost constatate urme de violență.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei. Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la decesul bărbatului.