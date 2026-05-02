Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au pus în aplicare ieri, 30 aprilie, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Tribunalul Maramureș pe numele unui tânăr de 23 de ani din Gârdani, condamnat la doi ani, cinci luni și zece zile pentru deținere și trafic de droguri de risc și mare risc. Condamnarea vine în urma unei anchete declanșate anul trecut, după ce polițiștii de frontieră au descoperit într-un autoturism o cantitate de cannabis ascunsă într-o pungă de detergent, moment care a dus la identificarea unei rețele locale de distribuție.

Investigațiile ulterioare au scos la iveală că tânărul, stabilit într-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Baia Mare, comercializa cannabis, „cristal”, cocaină și MDMA, tranzacțiile fiind documentate inclusiv printr-o serie de întâlniri controlate cu un colaborator al anchetatorilor. În cadrul discuțiilor, inculpatul a oferit detalii despre cantitățile disponibile, prețuri și proveniența drogurilor, iar o cumpărare autorizată de 500 de grame de cannabis, pentru care colaboratorul a achitat 12.500 de lei, a fost stabilită pentru o predare în zona străzii Transilvaniei. Operațiunea a eșuat în momentul în care suspectul a observat polițiștii, a abandonat trotineta și telefonul și a fugit printre blocuri, aruncând o sacoșă cu droguri, ulterior recuperată de anchetatori.

Percheziția domiciliară efectuată în apartamentul folosit de inculpat a dus la descoperirea unor noi cantități de cannabis, ambalaje specifice traficului și sume de bani în lei și lire sterline. Drogurile, trotineta, telefonul și toate bunurile ridicate au fost sigilate și predate pentru continuarea cercetărilor. După finalizarea procedurilor, tânărul a fost depus în Penitenciarul Baia Mare pentru executarea pedepsei.