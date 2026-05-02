Unul dintre cele mai vechi proiecte de infrastructură din nordul țării, barajul de la Runcu, continuă să fie departe de finalizare, la peste patru decenii de la demararea lucrărilor. Investiția, începută în 1985, a avansat lent de-a lungul anilor, pe fondul finanțării insuficiente și al schimbărilor repetate de priorități.

Deși în 2024 au existat estimări oficiale care indicau anul 2026 drept termen de finalizare, noile evaluări împing acest orizont până în 2031. Ritmul actual al lucrărilor și nivelul finanțării disponibile indică dificultăți în respectarea unui calendar mai optimist.

În bugetul din acest an, Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, a alocat aproximativ 5,3 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor. Suma este considerată insuficientă pentru finalizarea rapidă a proiectului, însă autoritățile subliniază că bugetul trebuie împărțit între numeroase investiții similare, aflate în diferite stadii de execuție.

Barajul Runcu este considerat un obiectiv strategic pentru regiune, având rol în gestionarea resurselor de apă și în protecția împotriva inundațiilor. În același timp, proiectul a devenit un simbol al întârzierilor cronice din infrastructura românească.

Deocamdată, însă, barajul de la Runcu rămâne un proiect în lucru, cu un istoric de aproape 40 de ani și cu un termen de finalizare care continuă să fie amânat.