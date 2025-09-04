Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Sarasău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației,au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 37 de ani, cercetat pentru infracțiuni săvârșite la regimul rutier. La data de 2 septembrie a.c., magistrații au dispus arestarea preventivă a bărbatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Reamintim că la data de 30 august a.c., în jurul orei 21.50, bărbatul de 37 de ani a fost prins în flagrant de polițiști, pe raza localității Coștiui, în timp ce conducea un autoturism fără permis de conducere, după care a refuzat testarea cu aparatul etilotest.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Rezultatul analizelor toxicologice efectuate în urma prelevării mostrelor biologice, au indicat concentrația de 2,39 g/l alcool pur în sânge.

În baza probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate în cauză, polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, ulterior magistrații dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, în vederea documentării întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale.

Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.