La data de 1 septembrie a.c., polițiștii Tăuții Măgherăuș au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Bârgău, un bărbat ar fi căzut de pe o schelă.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cel în cauză este un bărbat de 48 de ani, care, în timp ce efectua activități pe o schelă, ar fi căzut de la înălțime.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.