Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață pe DN18, în zona Pasul Hera, după ce o autoutilitară a luat foc în trafic.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi fost provocat de un posibil scurtcircuit electric. Șoferul a reușit să se evacueze la timp din vehicul, însă nu a putut stinge flăcările care s-au extins rapid și au cuprins întreaga autoutilitară. Acesta a apelat imediat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita ajutor.

La fața locului au intervenit pompierii militari din Sighetu Marmației, sprijiniți de pompierii voluntari din Rona de Sus, care au acționat pentru lichidarea incendiului.

Din păcate, autoutilitara a fost distrusă în totalitate de flăcări. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Pe durata intervenției, traficul rutier între Sighetu Marmației și Borșa a fost blocat aproximativ 30 de minute.