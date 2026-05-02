Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că bugetul din acest an al Administrația Națională Apele Române include finanțare pentru peste 20 de proiecte de investiții la nivel național, vizând baraje, diguri și poldere.

Printre lucrările finanțate se regăsesc și două proiecte importante pentru județul Maramureș. Astfel, pentru barajul Runcu, început încă din 1985 și considerat esențial pentru alimentarea cu apă a municipiilor Baia Mare, Baia Sprie și Sighetu Marmației, a fost alocată suma de 5,3 milioane de lei pentru anul 2026.

De asemenea, o intervenție importantă este prevăzută în Mireșu Mare, pe Valea Iadăra, unde vor fi investiți 3 milioane de lei pentru amenajarea unei zone vulnerabile. În prezent, drumul din zonă se suprapune cu albia râului, iar la precipitații moderate, accesul este blocat, lăsând comunitatea izolată.

Proiectul vizează reducerea riscului pentru 43 de gospodării, oferind o soluție durabilă pentru locuitorii afectați de inundații frecvente.

„Am reușit să avem bani alocați în bugetul aprobat acum două zile pentru ANAR”, a transmis ministrul pe rețelele sociale, subliniind eforturile depuse în ultimele luni pentru includerea acestor investiții.

Lucrările fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare și consolidare a infrastructurii hidrotehnice din România, cu scopul de a crește siguranța comunităților și de a preveni efectele fenomenelor meteo extreme.