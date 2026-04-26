Un incident s-a produs în municipiul Baia Mare, pe strada Moldovei, unde o creangă s-a prăbușit peste un autoturism.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar nicio persoană nu a fost pusă în pericol.

La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a acționat pentru degajarea zonei și înlăturarea pericolului.

Intervenție a pompierilor în municipiul Baia Mare, la intersecția bulevardelor Regele Mihai și Republicii, după ce mai multe elemente din tablă s-au desprins de pe acoperișul unui imobil.

Echipajele de intervenție acționează pentru îndepărtarea bucăților desprinse și pentru securizarea zonei, astfel încât să fie eliminat orice risc pentru pietoni și participanții la trafic.

Autoritățile recomandă evitarea zonei până la finalizarea intervenției.