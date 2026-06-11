O femeie în vârstă de 37 de ani este cercetată de polițiști după ce ar fi încercat să plece dintr-un magazin din Baia Mare cu mai multe produse alimentare neachitate.

Incidentul a avut loc în data de 9 iunie, în jurul orei 14:30, într-o societate comercială situată pe strada George Coșbuc. Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizată cu privire la producerea unui furt, iar un echipaj s-a deplasat de urgență la fața locului.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că femeia ar fi introdus mai multe produse alimentare într-o geantă și ar fi trecut de casele de marcat fără să achite contravaloarea acestora.

La controlul bagajelor, toate bunurile reclamate ca fiind sustrase au fost găsite asupra femeii. Produsele au fost recuperate și restituite reprezentanților societății comerciale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Cu această ocazie, reprezentanții Poliției reamintesc administratorilor și angajaților societăților comerciale importanța măsurilor de prevenire a furturilor, precum supravegherea permanentă a spațiilor de vânzare, instalarea sistemelor de securitate, verificarea periodică a stocurilor și sesizarea imediată a autorităților în cazul surprinderii unor persoane care comit sau încearcă să comită astfel de fapte.