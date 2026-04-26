La data de 25 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că un autoturism circulă haotic dinspre localitatea Hideaga spre localitatea Ardusat.

Polițiștii s-au deplasat de urgență în direcția indicată și au oprit autoturismul în cauză.

La volan a fost identificat un bărbat de 56 de ani.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

