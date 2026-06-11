Jucătorii de la CSM Știința Baia Mare vor fi din nou prezenți în primul XV al selecționatei România A, în cadrul partidei disputate împotriva formației Toyota Cheetahs, din turneul Toyota Challenge, găzduit în Africa de Sud. Potrivit reprezentanților clubului, Nicolaas Immelman, desemnat în premieră căpitan al echipei pentru această confruntare, va evolua pe postul de flanker în linia a treia, în timp ce Jason Tomane va fi titular pe poziția de centru.

Partida vine după duelul precedent disputat de România A în fața formației Suzuki Griquas, pierdut cu scorul de 35–20. Următorul meci al „Stejarilor” reprezintă o nouă provocare în fața unei echipe experimentate și bine cotate din rugbyul sud-african. Pentru cei doi jucători, confruntarea are o semnificație specială, fiind o reîntâlnire cu Toyota Cheetahs după cinci ani, în contextul participării anterioare din 2021 la aceeași competiție. Atât Immelman, cât și Tomane au experiență directă împotriva acestei formații, acumulată în dueluri anterioare la nivel internațional și de club.

Nicolaas Immelman revine totodată într-un mediu familiar, acesta având studii și experiență competițională în Bloemfontein, una dintre regiunile importante ale rugbyului sud-african.

Meciul România A – Toyota Cheetahs este programat să se dispute astăzi și va fi transmis în direct la ora 19:00 (ora României).

Sursa: CSM Știința Baia Mare