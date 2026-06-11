Fanfara Municipală Baia Mare va susține un concert extraordinar sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16:45, pe platoul din fața Teatrului Municipal Baia Mare, în deschiderea Festivalului de Artele Spectacolului ATELIER. Evenimentul a devenit deja o tradiție a festivalului, oferind publicului ocazia de a se bucura de un moment artistic special înaintea debutului manifestărilor culturale din cadrul ediției din acest an.

Sub bagheta dirijorului Florian Mătăsaru, Fanfara Municipală Baia Mare va aduce în fața spectatorilor un repertoriu menit să pună în valoare muzica de fanfară și tradiția formațiilor de suflători din Maramureș.

Considerată una dintre cele mai apreciate formații de acest gen din nordul României, Fanfara Municipală Baia Mare reprezintă un simbol cultural al municipiului, fiind prezentă de-a lungul timpului la numeroase evenimente locale și regionale. Activitatea sa contribuie la promovarea valorilor culturale și la păstrarea tradițiilor muzicale specifice zonei.

Festivalul de Artele Spectacolului ATELIER este organizat de Teatrul Municipal Baia Mare, cu sprijinul Primăriei Municipiului Baia Mare și al partenerilor culturali implicați în proiect.

Sursa: Teatrul Municipal Baia Mare