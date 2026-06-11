O adolescentă în vârstă de 16 ani, Sabina Alexandra Lazăr, a fost dată dispărută după ce a plecat de la domiciliul său din Baia Sprie în noaptea trecută, în jurul orei 03:00.

Potrivit informațiilor transmise de familie, minora ar fi plecat împreună cu un tânăr de 25 de ani, Iosif Ciocotișan. De la momentul plecării, apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu cei doi.

Familia a anunțat că este îngrijorată pentru siguranța fetei, mai ales în contextul în care, potrivit unor informații de la cunoscuți, în ultimele zile ar fi existat declarații care au ridicat temeri privind starea lor.

Semnalmentele fetei sunt: păr roșcat, înălțime aproximativ 1,70 m și greutate în jur de 85 kg.

Apelul familiei este ca orice persoană care deține informații despre Sabina Alexandra Lazăr sau despre tânărul care o însoțea să contacteze de urgență Poliția sau să anunțe familia.

Autoritățile sunt așteptate să efectueze verificări pentru stabilirea situației și localizarea celor doi.