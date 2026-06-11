România marchează, la 11 iunie, Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești, moment dedicat comemorării celor care au luptat pentru libertate, drepturi cetățenești și afirmarea valorilor democratice. Cu această ocazie, Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de omagiu adresat revoluționarilor pașoptiști, subliniind importanța idealurilor promovate de aceștia pentru dezvoltarea societății românești moderne.

Potrivit reprezentanților MAI, valorile Revoluției de la 1848, libertatea, demnitatea și respectarea drepturilor cetățenești continuă să reprezinte repere fundamentale pentru instituțiile statului și pentru consolidarea democrației și a statului de drept.

Revoluția de la 1848 a avut un rol esențial în procesul de modernizare a societății românești, contribuind la promovarea unor principii care stau la baza funcționării statului modern și a vieții democratice.

Ziua de 11 iunie reprezintă astfel un prilej de reflecție asupra valorilor democratice și a responsabilității de a le păstra și dezvolta pentru generațiile viitoare.

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne