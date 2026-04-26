Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș anunță lansarea concursului național de creație audio „Scoate violența școlară din anonimat!”, adresat elevilor din ciclul gimnazial. Competiția se desfășoară în perioada 20 aprilie – 1 iunie 2026.

Inițiativa are ca obiectiv prevenirea violenței în mediul școlar și implicarea activă a elevilor în promovarea unui climat educațional sigur și responsabil.

Participanții sunt invitați să realizeze un spot audio de 15–30 de secunde, prin care să transmită un mesaj relevant despre combaterea violenței și a fenomenului de bullying în școli.

Prin acest demers, elevii își pot exprima ideile, emoțiile și soluțiile într-un mod creativ, folosind vocea ca instrument de comunicare directă și autentică.

Concursul face parte dintr-un proiect național dedicat creșterii gradului de conștientizare în rândul elevilor, profesorilor, părinților și comunității, cu privire la importanța unui mediu școlar sigur. Totodată, inițiativa urmărește identificarea și înțelegerea comportamentelor antisociale.

Perioada de înscriere: 25 aprilie – 20 mai 2026

Premierea și promovarea spoturilor: 29 mai – 1 iunie 2026, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș încurajează elevii, cadrele didactice și părinții să se implice activ în acest proiect, contribuind la crearea unui mediu școlar mai sigur și mai prietenos.