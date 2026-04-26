Iubitorii de artă sunt invitați luni, 27 aprilie, la o întâlnire cu frumosul, în cadrul expoziției de pictură „Salon de primăvară”, organizată de Asociația Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic” Baia Mare.

Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură din Baia Sprie, începând cu ora 17:00.

Expoziția reunește lucrări semnate de numeroși artiști, care surprind prin culoare, sensibilitate și expresivitate farmecul anotimpului primăverii. Fiecare tablou devine o invitație la contemplare, oferind publicului o experiență vizuală plină de emoție și inspirație.

„Salonul de primăvară” este mai mult decât o expoziție – este un prilej de a celebra arta, creativitatea și comunitatea artistică locală, într-o atmosferă caldă și primitoare.

Publicul este așteptat să descopere universul artistic al expozanților și să se bucure de frumusețea artei contemporane.