Ministrul USR al Economiei, Irinel Darău, îl numește pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, administrator special la Uzina Mecanică Sadu, unitate strategică din industria de armament, parte din ROMARM.

Justificarea? „CV-ul și rezultatele.”

Serios?

Vorbim despre un personaj care:

– îl cunoaște pe Radu Miruță „de când era copil”, familiile fiind din același cerc local din Târgu Jiu.

– a fost membru USR pentru o zi, până când Clotilde Armand a cerut excluderea lui invocând acuzații publice grave, iar Miruta conducea USR în Gorj, atunci.

– a fost apoi independent;

– a declarat în 2024 că este membru AUR, pentru ca ulterior să spună că era doar „simpatizant”;

Și exact această persoană cu fuga de idei politice ajunge să conducă, fie și ca administrator special, o fabrică strategică de muniție și armament.

USR ne-a spus ani de zile că ei sunt „altfel”. Că ei nu pun pile. Că ei nu recompensează relații. Că ei nu fac jocuri de gașcă.

Astăzi vedem că, atunci când ajung la butoane, reflexele sunt identice cu cele ale PSD.

Diferența? Dimensiunea.

PSD are rețele mari. USR are rețele mai mici.

Dar mecanismul pare același: relații, apropieri, justificări tehnice ambalate frumos.

Industria de apărare nu este loc pentru experimente politice și nici pentru reglări de conturi locale.

Este un domeniu strategic, unde criteriile trebuie să fie fără pată, fără suspiciuni, fără ambiguități.

Dacă USR ajunge să promoveze oameni controversați, conectați personal la lideri ai partidului, fără transparență totală asupra procedurii, atunci concluzia e simplă:

USR nu este alternativa la PSD. Este un PSD mai mic, cu discurs moral mai sofisticat.